Hagen hilft!

Staffel 3Folge 12vom 06.11.2019
In Immendingen an der Oberen Donau liegt die Pizzeria "Il Gattopardo". Inhaber Francesco Tigano (28) hat sein gesamtes Leben auf die Pizzeria ausgerichtet, die sein Vater 1992 eröffnete. Dennoch hat sich inzwischen ein Schuldenberg von gut 70.000 Euro angesammelt. Freund und Kellner Jörg hat im Einvernehmen mit seinem Chef Business-Coach Stefan Hagen um Hilfe gebeten, der "Fast Food-Duell"-Koch Ole Plogstedt als Unterstützung mitbringt ... Rechte: kabel eins

