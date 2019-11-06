Staffel 3Folge 12vom 06.11.2019
Folge 12Jetzt ohne Werbung streamen
Hagen hilft!
Folge 12: Folge 12
45 Min.Folge vom 06.11.2019
In Immendingen an der Oberen Donau liegt die Pizzeria "Il Gattopardo". Inhaber Francesco Tigano (28) hat sein gesamtes Leben auf die Pizzeria ausgerichtet, die sein Vater 1992 eröffnete. Dennoch hat sich inzwischen ein Schuldenberg von gut 70.000 Euro angesammelt. Freund und Kellner Jörg hat im Einvernehmen mit seinem Chef Business-Coach Stefan Hagen um Hilfe gebeten, der "Fast Food-Duell"-Koch Ole Plogstedt als Unterstützung mitbringt ... Rechte: kabel eins
Alle Staffeln im Überblick
Hagen hilft!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap
Altersfreigabe:
0