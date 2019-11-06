Staffel 3Folge 13vom 06.11.2019
Hagen hilft!
Folge 13
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Im idyllischen Örtchen Neuhaus an der Oste nahe Cuxhaven steht der typisch friesische Gasthof "Achtern Diek", den Inhaberin Susanne von Thaden (43) vor drei Jahren übernahm. Sie und ihre sieben Kinder stecken viel Liebe und Arbeit in ihren Traum. Doch die Gaststätte schreibt jeden Monat rote Zahlen. Und nicht nur die finanziellen Sorgen belasten Susanne. Auch privat - in ihrer 12-jährigen Ehe mit Jörg (42) - stehen die Zeichen auf Sturm. Kann Business-Coach Stefan Hagen helfen? Rechte: kabel eins
