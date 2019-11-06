Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hagen hilft!

Staffel 3Folge 14vom 06.11.2019
Folge 14

Hagen hilft!

Folge 14: Folge 14

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Andrea Deschamps (45) und Ilona Desik (46) sind nicht nur befreundet, sondern haben sich gemeinsam selbstständig gemacht: Ende 2005 eröffneten sie ein Lebensmittel-Geschäft und erfüllten sich damit einen Traum. Doch seit vor einem Jahr ein Discounter in 1,5 km Entfernung eröffnete, finden immer weniger Käufer den Weg zu dem Laden, die Einnahmen bleiben aus. Gibt es einen Ausweg? Business-Coach Stefan Hagen soll helfen ... Rechte: kabel eins

