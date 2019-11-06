Staffel 3Folge 14vom 06.11.2019
Folge 14Jetzt ohne Werbung streamen
Hagen hilft!
Folge 14: Folge 14
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Andrea Deschamps (45) und Ilona Desik (46) sind nicht nur befreundet, sondern haben sich gemeinsam selbstständig gemacht: Ende 2005 eröffneten sie ein Lebensmittel-Geschäft und erfüllten sich damit einen Traum. Doch seit vor einem Jahr ein Discounter in 1,5 km Entfernung eröffnete, finden immer weniger Käufer den Weg zu dem Laden, die Einnahmen bleiben aus. Gibt es einen Ausweg? Business-Coach Stefan Hagen soll helfen ... Rechte: kabel eins
Alle Staffeln im Überblick
Hagen hilft!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap
Altersfreigabe:
0