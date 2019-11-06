Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 16vom 06.11.2019
Ramona Treite (27) ist zwischen Leberwurst und Schinkenspeck groß geworden. Naheliegend, dass sie im Familienunternehmen zur Fleischermeisterin ausgebildet wurde und das Hauptgeschäft weiterführt. Doch trotz guter Lage gibt es rote Zahlen. Außerdem leidet Ramona unter der Doppelbelastung als Unternehmerin und zweifache Mutter. "Mehr Personal und mehr Umsatz", das wünscht sich die 27-Jährige. Kann Business-Coach Stefan Hagen helfen? Rechte: kabel eins

