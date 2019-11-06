Staffel 3Folge 2vom 06.11.2019
Hagen hilft!
Folge 2
46 Min.Folge vom 06.11.2019
In Niederzimmern bei Erfurt produzieren die Brüder Volker und Peter Junge in der dritten Generation schmackhafte Wurst- und Fleischwaren. Die Fleischerei "Junge" besteht bereits seit über 80 Jahren. Hier wird Tradition noch groß geschrieben. Doch nach einigen finanziellen Fehlschlägen und einem Insolvenzverfahren haben sich über 50.000 Euro Schulden angehäuft. Die Brüder wissen nicht, wie es weiter gehen soll. Business-Coach Stefan Hagen ist ihre letzte Hoffnung. Rechte: kabel eins
Hagen hilft!
