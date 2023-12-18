Shawn Mendes Reveals a New Side of Himself While Eating Spicy WingsJetzt kostenlos streamen
Hot Ones
Folge 11: Shawn Mendes Reveals a New Side of Himself While Eating Spicy Wings
24 Min.Ab 12
Find out as the 19-year-old pop phenom reps his Canadian roots while taking on the wings of death. Along the scorched road, Mendes addresses everything from Justin Bieber's hockey skills to guitar store etiquette.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hot Ones
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Interview, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Complex Networks / Buzzfeed Media Enterprises, Inc. 2022