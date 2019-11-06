Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
44 Min.Folge vom 06.11.2019

Langeoog - 21 Insulaner haben den ersten Gewichtsschock hinter sich. Mehr als zwei Tonnen haben sie beim Startwiegen gemeinsam auf die Waage gebracht. Eine riesige Herausforderung liegt vor ihnen. Fischhändler Sven und Webdesigner Torsten spornen sich zusätzlich an: Wenn Torsten in drei Monaten mehr abnimmt, darf Sven ein Jahr lang seine E-Karre nicht bewegen, sondern muss die Fischkisten selbst schleppen. Nimmt Sven mehr ab, hat Torsten ein ganzes Jahr lang Bierverbot ... Rechte: kabel eins

