Jedes Kilo zählt!
1 Staffel
1 Staffel
Jedes Kilo zählt!
Die Nordsee-Insel Langeoog steht vor einer großen Herausforderung: Innerhalb von drei Monaten wollen die Inselbewohner gemeinsam abnehmen. Dabei zählt schon der kleinste Ausschlag auf der Waage, denn für jedes abgenommene Kilogramm fließen 100 Euro in die Sammelkasse für ein gemeinnütziges Projekt auf der Insel, das die Bewohner während ihrer Diät gemeinsam bestimmen. Das neue Doku-Event 'Jedes Kilo zählt! Eine Insel wird schlank' begleitet die Insulaner bei ihrem Vorhaben ...
Genre:Reality, Dokumentation