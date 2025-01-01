Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Kojak - Einsatz in Manhattan

Warrens erster Fall

Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 12
Joyn Plus
Warrens erster Fall

Warrens erster FallJetzt ohne Werbung streamen

Kojak - Einsatz in Manhattan

Folge 12: Warrens erster Fall

48 Min.Ab 12

Ralph Warren, ein junger Polizeirekrut, kann - mehr oder weniger durch Zufall - gleich zu Beginn seiner Laufbahn einen großen Erfolg verbuchen, als er einen Mord in der Unterwelt verhindert. Doch dieser Vorfall zieht weitere Polizeiarbeit nach sich, denn er bringt zwei Gangs gegeneinander auf, und Kojak muss nun alles daran setzen, einen Kampf der beiden verfeindeten Banden zu verhindern ...

Alle Staffeln im Überblick

Kojak - Einsatz in Manhattan
Kabel Eins CLASSICS
Kojak - Einsatz in Manhattan

Kojak - Einsatz in Manhattan

Alle 5 Staffeln und Folgen