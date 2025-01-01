Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 12: Warrens erster Fall
Ralph Warren, ein junger Polizeirekrut, kann - mehr oder weniger durch Zufall - gleich zu Beginn seiner Laufbahn einen großen Erfolg verbuchen, als er einen Mord in der Unterwelt verhindert. Doch dieser Vorfall zieht weitere Polizeiarbeit nach sich, denn er bringt zwei Gangs gegeneinander auf, und Kojak muss nun alles daran setzen, einen Kampf der beiden verfeindeten Banden zu verhindern ...
