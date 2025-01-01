Kojak - Einsatz in Manhattan
5 StaffelnAb 12
Theo Kojak arbeitet im Polizei-Department von Manhattan für Chief Detective Frank McNeil. Kojak und McNeil kennen sich schon seit Jahren und wissen, dass sie sich aufeinander verlassen können. Bei seiner Jagd nach Dieben, Erpressern und Raubmördern entwickelt Kojak einen eigenwilligen Stil, der nicht jedem gefällt. Doch das ist dem ewig Lolli lutschenden Lieutenant egal - für ihn zählt nur der Kampf gegen das Böse, und der führt ihn manchmal bis in höchste Kreise ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1973
Altersfreigabe:
12
