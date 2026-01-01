Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Kojak - Einsatz in Manhattan

Der Mörder wohnt nebenan

Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 13
Joyn Plus
Der Mörder wohnt nebenan

Der Mörder wohnt nebenanJetzt ohne Werbung streamen

Kojak - Einsatz in Manhattan

Folge 13: Der Mörder wohnt nebenan

49 Min.Ab 12

Eine Patientin des Bellevue Hospitals hat Probleme, sich in der Realität zurechtzufinden. Als ihr psychisch gestörter Freund in ihrer Gegenwart einen vermeintlichen "Angreifer" umbringt, ist sie sich nicht im Klaren darüber, Zeugin eines Mordes geworden zu sein. Stattdessen betrachtet sie den Täter als ihren Beschützer. Kojak muss nun einerseits die Patientin dazu bringen, sich mit der Tat auseinanderzusetzen, zum anderen muss er ihren Freund von weiteren Morden abhalten ...

Alle Staffeln im Überblick

Kojak - Einsatz in Manhattan
Kabel Eins CLASSICS
Kojak - Einsatz in Manhattan

Kojak - Einsatz in Manhattan

Alle 5 Staffeln und Folgen