Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 5: Das 20-Millionen-Ding
44 Min.Ab 12
In dieser Episode muss sich Lieutenant Theo Kojak als griechischer Multimillionär ausgeben, um einen Mann zu finden, der den Raub von 20 Millionen Dollar auf dem Gewissen hat. Doch das ist noch lange nicht alles: Der Gesuchte ist auch für den Tod dreier Menschen verantwortlich. Kojak begibt sich bei seinen Ermittlungen in die Welt der internationalen Hochfinanz und macht dabei ganz neue Erfahrungen ...
Alle Staffeln im Überblick
Kojak - Einsatz in Manhattan
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1973
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH