Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 6: Wer hat Ruth Nelson getötet?
48 Min.Ab 12
Bei einem Ausflug verunglücken mehrere Männer - alle Teilnehmer desselben Kongresses - tödlich. Als Kojak die Opfer des vermeintlichen Unfalls untersucht, stellt er fest, dass ein zufälliger Absturz nicht die Todesursache gewesen sein kann. Auch Selbstmord scheidet als Motiv aus - die Männer müssen Opfer eines Verbrechens geworden sein. Er stellt fest, dass alle Getöteten mit einem Zwischenfall in Verbindung standen, der sich auf einer früheren Tagung ereignet hatte ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1973
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH