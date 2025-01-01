Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Kojak - Einsatz in Manhattan

Wer hat Ruth Nelson getötet?

Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 6
Joyn Plus
Wer hat Ruth Nelson getötet?

Wer hat Ruth Nelson getötet?Jetzt ohne Werbung streamen

Kojak - Einsatz in Manhattan

Folge 6: Wer hat Ruth Nelson getötet?

48 Min.Ab 12

Bei einem Ausflug verunglücken mehrere Männer - alle Teilnehmer desselben Kongresses - tödlich. Als Kojak die Opfer des vermeintlichen Unfalls untersucht, stellt er fest, dass ein zufälliger Absturz nicht die Todesursache gewesen sein kann. Auch Selbstmord scheidet als Motiv aus - die Männer müssen Opfer eines Verbrechens geworden sein. Er stellt fest, dass alle Getöteten mit einem Zwischenfall in Verbindung standen, der sich auf einer früheren Tagung ereignet hatte ...

Alle Staffeln im Überblick

Kojak - Einsatz in Manhattan
Kabel Eins CLASSICS
Kojak - Einsatz in Manhattan

Kojak - Einsatz in Manhattan

Alle 5 Staffeln und Folgen