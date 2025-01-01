Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kojak - Einsatz in Manhattan

Kaufpreis für einen Richter

Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 9
Kaufpreis für einen Richter

Kojak - Einsatz in Manhattan

Folge 9: Kaufpreis für einen Richter

45 Min.Ab 12

Kojak glaubt nicht, dass es sich bei dem Tod eines prominenten jungen Richters um Selbstmord handelt. Seine Recherchen führen zu einem Privatdetektiv und einem Anwalt, der sich darauf spezialisiert hat, bekannte Berufsverbrecher für sehr viel Geld zu verteidigen. Außerdem fällt ihm auf, dass die Witwe des jungen Richters erstaunlich wenig Trauer an den Tag legt - gibt es eine Verbindung zwischen ihr und den anderen beiden Verdächtigen?

Kojak - Einsatz in Manhattan
Kabel Eins CLASSICS
Kojak - Einsatz in Manhattan

Kojak - Einsatz in Manhattan

