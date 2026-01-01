Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 24: Mord mit doppeltem Boden
44 Min.Ab 12
Als ein Undercover-Cop ermordet in einem Etablissement des Mafioso Franco Donatello aufgefunden wird, übt Kojak Druck auf Donatello aus. Er weiß, dass Donatello, der Kopf eines Verbrecherrings, es seit langem auf das Mordopfer abgesehen hatte. Doch Donatello beteuert seine Unschuld und reagiert auf die Verdächtigungen Kojaks, indem er sich selbst auf die Suche nach dem Mörder macht - mit Hilfe seiner eigenen Mafia-Organisation ...
Kojak - Einsatz in Manhattan
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1973
Altersfreigabe:
12
