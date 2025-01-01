Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 7: Von Ratten und Menschen
48 Min.Ab 12
Die Psychologie-Studenten Nystrom und Viliano sind an der Ermordung eines Universitätsprofessors beteiligt. Als die Karrierefrau Lorelei Mason zufällig Zeugin des Mordes wird, ist ihr Schicksal besiegelt: Schon seit längerer Zeit nämlich ist Lorelei, die in der knallharten Werbebranche ihr Geld verdient, nervlich angeschlagen und am Rande eines Burn-Out-Syndroms. Als Nystrom und Viliano das mitbekommen, beschließen sie, Lorelei systematisch fertigzumachen ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1973
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH