Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 9: Mord im Dunkel (1)
42 Min.Ab 12
Als ein Mordanschlag auf den Rechtsanwalt Gregory Burton verübt wird, nimmt Lt. Theo Kojak die Ermittlungen auf. Er weiß, dass Burton die Freundin des Attentäters Daniel Shaw ins Gefängnis gebracht hatte. Die junge Eiskunstläuferin Karen Foster sitzt nun hinter Gittern und Kojak vermutet, dass Burtons Weste dabei nicht ganz weiß ist - er verdächtigt ihn, in krumme Geschäfte verwickelt zu sein ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1973
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH