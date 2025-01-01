Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kojak - Einsatz in Manhattan

Mord im Dunkel (1)

Kabel Eins CLASSICS
Staffel 4
Folge 9
Mord im Dunkel (1)

Kojak - Einsatz in Manhattan

Folge 9: Mord im Dunkel (1)

42 Min.
Ab 12

Als ein Mordanschlag auf den Rechtsanwalt Gregory Burton verübt wird, nimmt Lt. Theo Kojak die Ermittlungen auf. Er weiß, dass Burton die Freundin des Attentäters Daniel Shaw ins Gefängnis gebracht hatte. Die junge Eiskunstläuferin Karen Foster sitzt nun hinter Gittern und Kojak vermutet, dass Burtons Weste dabei nicht ganz weiß ist - er verdächtigt ihn, in krumme Geschäfte verwickelt zu sein ...

Kojak - Einsatz in Manhattan
Kabel Eins CLASSICS
Kojak - Einsatz in Manhattan

Kojak - Einsatz in Manhattan

