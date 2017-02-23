Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde

Folge 1

SAT.1 GOLDStaffel 2017Folge 1vom 23.02.2017
93 Min.Folge vom 23.02.2017Ab 12

Juristische Lebensberatung vom Profi: Anwalt Ingo Lenßen steht den TV-Zuschauern kostenlos mit Rat und Tat zur Seite. Bei "Lenßen Live - Die Recht-Sprech-Stunde" gibt der Anwalt, der am Bodensee eine eigene Kanzlei führt juristische Lebensberatung am Telefon. Ob der Ex-Mann seinen Unterhalt nicht zahlt oder der Vermieter nur Ärger macht oder wenn beim Online-Händler die Ware ausbleibt: Ingo Lenßen kennt sich aus!

