Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde
Folge 1: Folge 1
93 Min.Folge vom 23.02.2017Ab 12
Juristische Lebensberatung vom Profi: Anwalt Ingo Lenßen steht den TV-Zuschauern kostenlos mit Rat und Tat zur Seite. Bei "Lenßen Live - Die Recht-Sprech-Stunde" gibt der Anwalt, der am Bodensee eine eigene Kanzlei führt juristische Lebensberatung am Telefon. Ob der Ex-Mann seinen Unterhalt nicht zahlt oder der Vermieter nur Ärger macht oder wenn beim Online-Händler die Ware ausbleibt: Ingo Lenßen kennt sich aus!
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Recht, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold