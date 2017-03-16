Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde

Dönerladen und Schwarzfahrer

SAT.1 GOLDStaffel 2017Folge 4vom 16.03.2017
Dönerladen und Schwarzfahrer

Dönerladen und SchwarzfahrerJetzt kostenlos streamen

Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde

Folge 4: Dönerladen und Schwarzfahrer

95 Min.Folge vom 16.03.2017Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen steht den TV-Zuschauern kostenlos mit Rat und Tat zur Seite. Bei "Lenßen Live - Die Recht-Sprech-Stunde" gibt der Anwalt, der am Bodensee eine eigene Kanzlei führt juristische Lebensberatung am Telefon.

Weitere Folgen in Staffel 2017

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde
SAT.1 GOLD
Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde

Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde

Alle 3 Staffeln und Folgen