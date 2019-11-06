Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Jessica (24) und Christian (26) sind seit zwei Jahren ein glückliches Paar. Aber mit dem Aussehen des anderen Partners haben beide ein Problem. Bei "Look of Love" wollen sie sich gegenseitig nach ihren eigenen Vorstellungen stylen lassen. Kann aus der unvorteilhaft gekleideten Jessica eine schicke Dame und aus dem Landjungen Christian ein moderner Mann werden? Rechte: ProSieben

