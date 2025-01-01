Look of Love
1 Staffel
Kratzige Stoppeln statt glatter Haut oder Jogginghose statt schickem Rock? Schleicht sich Routine in die Beziehung, lässt man oder frau sich gerne mal ein bisschen gehen. Damit ist jetzt Schluss! Zusammen mit einer Modeexpertin und einem Hairstylisten findet Charlotte Engelhardt den Ausweg aus der Alltagsfalle. Bei "Look of Love - Neuer Style für die Liebe" bekommt in jeder Sendung ein Paar die Möglichkeit, den Partner nach seinen individuellen Vorstellungen umzustylen ...
Genre:Unterhaltung, Mode/Fashion