Sieh mal, wer da krabbelt
Maggie und das Biest
Folge 2: Sieh mal, wer da krabbelt
9 Min.Folge vom 06.11.2019
Das ist Pech. Beim Nachahmen des Krabbengangs, stößt das Biest aus Versehen das Haus der Krabbe Sidestep um. Gemeinsam bauen Maggie und ihre Freunde der Krabbe ein neues Zuhause. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment