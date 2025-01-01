Maggie und das Biest
Angelehnt an das berühmte Kinderbuch von Michael und Betty Paraskevas, erzählt "Maggie und das Biest" von den Beziehungen zwischen einem kleinen Mädchen und ihren besten Freunden. In Niemandsland, einem imaginären Ort inspiriert von den Zeichnungen dieser klugen und kreativen Fünfjährigen, ist jeder Tag voller Spiel und Abenteuer. Es ist der Ort, an dem Maggies liebste Stofftiere - das große, liebenswerte und sehr getupfte Biest und das unerschütterliche Schwein Hamilton Hocks - zum Leben erwachen! Gemeinsam erklimmen sie die höchsten Berge, durchqueren die größten Wüsten, singen laut und schön, und genießen die süße Würze von Kübiskuchen.
