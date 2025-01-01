Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 86: Das gestohlene Kind
23 Min.Ab 12
Die 19-jährige Mutter Mandy ist verzweifelt, als ein Unbekannter ihren Säugling Cheyenne dreist aus dem Kinderwagen stiehlt. Schon bald finden die Kommissare heraus, dass nicht nur Mandy große Gefühle für ihr Baby hegt.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1