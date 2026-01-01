Ran an den Mann
2 StaffelnAb 16
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Ran an den Mann
Fünf Frauen schicken ihre Männer ins Duell! Die Frauen müssen auf ihre "bessere Hälfte" setzen. Jede von ihnen hat dafür 10.000 Euro zur Verfügung. Vor jedem Spiel erfahren die Damen, worum es geht. Dann heißt es: Gebot abgeben! Je größer das Vertrauen ins Können des eigenen Mannes, desto höher das Gebot. Die beiden Frauen, die am höchsten geboten haben, schicken ihre Gladiatoren in die Arena. Die Frau des Duell-Siegers sichert sich den Jackpot - die Verliererin geht leer aus.
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Sat.1
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