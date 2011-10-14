Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Die U-Bahn-Schläger

SAT.1Staffel 10Folge 41vom 14.10.2011
46 Min.Folge vom 14.10.2011Ab 12

Als Peter Mohr an einer U-Bahn-Station aussteigt, sieht er, wie eine alte Dame von zwei Jugendlichen zu Boden gestoßen wird. Er zögert nicht, der wehrlosen Frau zu helfen. Dabei gerät er selbst ins Kreuzfeuer der jungen Schläger. Mit brutaler Gewalt wird Peter Mohr attackiert. Erst als ein weiterer Passant dazukommt, lassen die Jugendlichen von ihm ab und flüchten. Unter den Angeklagten ist die 16-jährige Chantal. Doch sie streitet alles ab.

