Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Im Angesicht des Todes

SAT.1Staffel 1Folge 30
Im Angesicht des Todes

Im Angesicht des TodesJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 30: Im Angesicht des Todes

23 Min.Ab 12

Die 42-jährige Antonia Goldmann führt das unbeschwerte Leben einer wohlhabenden Gattin. Zusammen mit ihrem Ehemann Gideon und Tochter Sophie lebt sie in einer großzügigen Villa am Stadtrand und genießt ihren Alltag in Sorglosigkeit und Wohlstand. Aber an diesem besonderen Tag zeigt das Schicksal Antonia, dass man ihr viel mehr nehmen kann als nur Geld.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen