Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 38: Ende einer Ehe
21 Min.Ab 12
Die zweifache Mutter Anna Opitz ist verzweifelt: Sie wird fast täglich von ihrem Ehemann Marcel geschlagen. Doch aus Sorge um ihre Kinder hält die 42-Jährige an ihrer schrecklichen Ehe fest. Als die Lehrerin ihrer beiden Kinder das Jugendamt einschalten will, erwacht Anna aus ihrer Hilflosigkeit und beginnt zu handeln ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1