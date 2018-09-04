Hochzeit mit einer UnbekanntenJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 116: Hochzeit mit einer Unbekannten
22 Min.Folge vom 04.09.2018Ab 12
Als Alex Post bekommt, steht sein Herz für einen Moment still: Er ist eingeladen auf eine Hochzeit - seine eigene! Das Problem ist nur: Alex ist Single und er hat keine Ahnung, wer die Braut ist.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
