Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Grenzenlose Freundschaft

Staffel 12Folge 123vom 01.10.2018
Joyn Plus
Grenzenlose Freundschaft

Grenzenlose FreundschaftJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 123: Grenzenlose Freundschaft

23 Min.Folge vom 01.10.2018Ab 12

Ost-Berlin, 1987: Unter Todesgefahr gelingt es Kati, über die Spree in die Freiheit zu schwimmen. Doch im Westen kommt alles anders als sie dachte. Ihr Freund zeigt sein wahres Gesicht und auch der Neuanfang stellt sie vor ungeahnte Herausforderungen?

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen