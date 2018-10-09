Das LiebesexperimentJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 128: Das Liebesexperiment
22 Min.Folge vom 09.10.2018Ab 12
Studentin Marie hat finanzielle Probleme. Daher ist sie sofort Feuer und Flamme, als sie von einem Gewinnspiel im Radio hört. Doch um die 5000 Euro einzustreichen, muss sie vorgeben, mit einem wildfremden Typen zusammen zu sein.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1