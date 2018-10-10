Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 129: Fatale Entscheidung
22 Min.Folge vom 10.10.2018Ab 12
Saskias minderjährige Tochter Louisa benötigt für ein Studium die Unterschrift ihres Vaters Arno. Doch der hat die Familie vor drei Jahren in einer Nacht- und Nebelaktion verlassen. Als Louisa ihren Vater auf eigene Faust ausfindig macht, wird Saskia mit ihrer schmerzvollen Vergangenheit konfrontiert.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1