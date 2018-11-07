Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 12Folge 148vom 07.11.2018
23 Min.Folge vom 07.11.2018Ab 12

Gerade als Alex denkt, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen, gerät alles erneut aus den Fugen. Für ein verlockendes Job-Angebot in einer Kanzlei büffelt sie wie wild für die Eignungsprüfung. Doch unzählige Probleme rauben ihr die Zeit: ihr untreuer Ehemann sperrt ihr das Konto, die pubertierende Tochter gibt ihr die Schuld an der Trennung und eine alleinerziehende Mutter braucht Alex' Hilfe in einem Sorgerechtsstreit.

