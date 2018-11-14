Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 153: Geblendet
23 Min.Folge vom 14.11.2018Ab 12
Lea sieht ihre verschollene Schwester Natascha zufällig auf der Straße. Die war vor zwei Jahren verschwunden, nachdem sie mit Leas Freund geschlafen hatte. Jetzt ist sie zurück und scheint sich durch ein spirituelles Zentrum komplett verändert zu haben. Und gerade das macht Lea stutzig.
