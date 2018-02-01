Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 21: Plötzlich reich
22 Min.Folge vom 01.02.2018Ab 12
Sandra ist alleinerziehend und immer knapp bei Kasse. Mit ihrem Sohn, der unter Neurodermitis leidet, würde sie gerne eine Reise zum Toten Meer machen. Plötzlich findet sie bei einem ihrer Nebenjobs eine Tasche mit 10.000 Euro. Das Geld wäre ihre Rettung, doch irgendjemand muss es ja vermissen.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1