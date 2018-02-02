Liebeschaos mit TroubleJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 22: Liebeschaos mit Trouble
23 Min.Folge vom 02.02.2018Ab 12
Corinna läuft der Golden Retriever "Trouble" zu und sie macht kurz darauf die Bekanntschaft mit seinem Herrchen Mark. Beide finden sich auf Anhieb sympathisch und beginnen sich zu daten. Doch Mark scheint ein anderer zu sein, als der für den er sich ausgibt.
