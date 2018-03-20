Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 45: Vier Väter für Merle
23 Min.Folge vom 20.03.2018Ab 12
Für Merle bricht eine Welt zusammen als sie erfährt, dass ihr Papa nicht ihr leiblicher Vater ist. Sofort macht sie sich auf die Vatersuche. Doch das ist schwieriger als gedacht. Denn es kommen mehrere Männer in Frage.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
