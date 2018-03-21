Eine Prüfung fürs LebenJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 46: Eine Prüfung fürs Leben
22 Min.Folge vom 21.03.2018Ab 12
Marlene verhaut in ihrem Studium eine wichtige Medizinprüfung. In ihrer Verzweiflung beschließt sie ins Büro des Professors einzubrechen, um die Prüfung zu korrigieren. Doch ihr Plan geht schief.
