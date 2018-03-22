Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 47: Der verflixte Ring
23 Min.Folge vom 22.03.2018Ab 12
Hanno genießt sein Singleleben. Dabei hat er einen kleinen Trick: Er steckt sich einen Ehering an den Finger und spielt den unglücklichen Ehemann. Doch als er Milla trifft, bringt ihn sein Ring in große Schwierigkeiten.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1