Folge 52: Einmal Krimi, immer Krimi
23 Min.Folge vom 11.04.2018Ab 12
Hajo will eigentlich nicht wie sein Vater eine Laufbahn bei der Polizei anstreben. Doch als er mit dem Verschwinden seines Vormieters konfrontiert wird, ergeben sich einige Ungereimtheiten und Hajo beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen?
