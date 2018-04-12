Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 53: Mama geht online
23 Min.Folge vom 12.04.2018Ab 12
Henriette möchte, dass ihre Tochter Kira endlich ihren Traummann findet. Dafür meldet sie sich als Kira in einem Dating-Portal an. Dies führt jedoch schnell zu Missverständnissen und das Leben der beiden Frauen gerät in ein Liebeschaos.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1