Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 80: Im Visier
23 Min.Folge vom 30.05.2018Ab 12
Nach vier Jahren Pause steht der ehemalige Soapstar Max kurz vor seinem Comeback. Allerdings enthält sein Vertrag einen wichtigen Zusatz: Max muss Single bleiben. Eigentlich kein Problem, doch dann lernt er die blinde Alexa kennen.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1