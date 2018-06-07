Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 12Folge 86vom 07.06.2018
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

22 Min.Folge vom 07.06.2018Ab 12

Die 5 Freunde Bea, Laila, Susi, Harry und Jesus haben sich viele Jahre nicht mehr gesehen. Jetzt treffen sie sich wieder: Die gebürtige Türkin Laila erzählt von ihrem schwierigen Verhältnis zu ihrer Mutter und deren Geheimnis, das nun ans Licht kam.

