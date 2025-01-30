Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Anna verzweifelt gesucht

SAT.1Staffel 3Folge 28
Anna verzweifelt gesucht

Anna verzweifelt gesuchtJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 28: Anna verzweifelt gesucht

22 Min.Ab 12

Albtraum im Leben einer Mutter: Als die 31-jährige Johanna Krüger ihre fünfjährige Tochter Anna auf dem Spielplatz kurz aus den Augen verliert, verschwindet das kleine Mädchen spurlos. Eine Zeugin berichtet, dass sich regelmäßig ein älterer Mann auf dem Spielplatz herumtreibt und die Kinder beobachtet. Wurde Anna entführt? Befindet sich das Mädchen in den Fängen eines Pädophilen? Eine verzweifelte Suche beginnt ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen