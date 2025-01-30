Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Mein Sohn, der Schläger

SAT.1Staffel 4Folge 30
Mein Sohn, der Schläger

Mein Sohn, der SchlägerJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 30: Mein Sohn, der Schläger

23 Min.Ab 12

Seit dem Tod ihres Mannes vor zwei Jahren stürzt sich Polizeihauptkommissarin Katja Schönherr (39) in die Arbeit. Dabei bemerkt sie lange nicht, dass ihr 17-jähriger Sohn Nico immer mehr auf die schiefe Bahn gerät. Anstatt über den Verlust zu sprechen, betäubt er seinen Schmerz mit Drogen und Gewalt. Als Nico im Drogenrausch eine Gewalttat begeht, muss sich Katja zwischen ihrer Rolle als Mutter und als Polizistin entscheiden ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen