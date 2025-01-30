Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1
Staffel 3
Folge 38
Folge 38: Blindes Vertrauen

23 Min.
Ab 12

Der 36-jährige Jonas Wehrl tritt kurz nach seiner Haftentlassung einen Job in der Villa der wohlhabenden Jana Illmann an. Schon nach kurzer Zeit verlieben sich der Ex-Knacki und die schöne blonde Erbin ineinander. Jana vertraut Jonas blind. Das muss sie auch, denn vor einigen Jahren verlor Jana ihr Augenlicht bei einem Unfall. Als eines Tages wertvoller Schmuck im Wert von 54.000 Euro aus der Villa Illmann verschwindet, glaubt nur Jana fest an Jonas' Unschuld. Doch reicht das?

SAT.1
