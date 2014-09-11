Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 7Folge 367vom 11.09.2014
23 Min.Folge vom 11.09.2014Ab 12

Gleich beim ersten Aufeinandertreffen von Charlotte Wiemer und Linus Hofer fliegen die Fetzen. Kurz darauf erleidet Linus einen Sturz und findet sich ohne Gedächtnis auf dem Hof von Charlotte wieder. Ihre Schwester sieht in Linus die rettende Hand, die der Hof dringend nötig hat. Die Schwestern gaukeln ihm vor, er sei ein Helfer auf dem Hof. Doch für Charlotte wendet sich das Blatt, als sie beginnt, ihr Herz an den Stadt-Schnösel zu verlieren.

