Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Üble Abzocke

SAT.1Staffel 4Folge 35
Üble Abzocke

Üble AbzockeJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 35: Üble Abzocke

23 Min.Ab 12

Der verwöhnte Dauerstudent Tim Burkhardt steht seit kurzem auf eigenen Beinen - wenn auch eher unfreiwillig. Denn aus dem elterlichen Nest ist er gerade rausgeflogen. Und auch finanzielle Unterstützung hat der 25-jährige von Zuhause nicht mehr zu erwarten. Grundsätzlich kein Problem, wäre da nicht Natascha. In sie ist Tim heftig verliebt, sie möchte der Faulpelz beeindrucken. Deshalb nimmt er das dubiose Jobangebot eines Callcenters an ...

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

