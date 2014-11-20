Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der Frauenheld

Staffel 7Folge 410vom 20.11.2014
Der Frauenheld

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 410: Der Frauenheld

23 Min.Folge vom 20.11.2014Ab 12

Das Leben von Investmentberater Tom (32) ist oberflächlich, aber das stört ihn nicht. Beruflich geht es bei ihm steil bergauf, bis sein Chef genervt ist von dessen Ego-Schiene: Er feuert ihn kurzerhand. Plötzlich ist Tom arbeitslos und merkt, dass es noch mehr im Leben geben muss. Er trifft auf Nina, die ihm ganz neue Seiten aufzeigt. Doch dann bekommt Tom seinen Job zurück und steht vor einer Entscheidung: Kehrt er zurück in sein altes Leben, oder startet er einen Neuanfang?

