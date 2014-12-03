Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 7Folge 418vom 03.12.2014
22 Min.Folge vom 03.12.2014Ab 12

Lisa Krämer (28) kann ihr Glück kaum fassen: in einer alten Vase findet sie 20.000 Euro. Der unverhoffte Geldsegen kommt gerade recht, denn die Alleinerziehende steckt bis zum Hals in Schulden. Doch das antike Stück war ein Geschenk von Karsten, einem ebenfalls alleinerziehenden Vater aus dem Kindergarten von Lisas Tochter Lilly. Blöd nur, dass dieser nicht nur selbst finanzielle Probleme zu haben scheint, sondern auch noch verdammt süß ist.

